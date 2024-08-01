Вассер: Я радий, що Сайнс підписав контракт із Вільямс

Керівник команди Феррарі Фредерік Вассер радий за гонщика команди Карлоса Сайнса, який підписав контракт із Вільямс.

Його слова передає преслужба команди.

"Я радий, що Карлос приєднається до Вільямс із наступного сезону. Це команда з великою історією, а також спадщиною, заснованою освіченою людиною з амбітним баченням, тому я знаю, що Карлос почуватиметься там як удома. Я впевнений, що Сайнс зробить цінний внесок у нову команду.

На цей момент Карлос залишається пілотом Феррарі. І в дев'яти гонках сезону, що залишилися, ми будемо старанно працювати на всю потужність, концентруючись на наших цілях, борючись разом за кожне очко, до самого останнього кола цього чемпіонату", — сказав фахівець.