Бондарев: Моя ціль – вигравати, і я маю всі шанси це зробити

Український пілот Формули-4 Олександр Бондарев у ексклюзивному коментарі Чемпіону розповів про свої плани на найближчі кілька місяців та на 2025 рік.

"У найближчі 2 місяці я маю дуже інтенсивний графік тестів на різних трасах, де будуть відбуватися перегони Італійської Ф-4 наступного року. Крім того, у січні-лютому я візьму участь у чемпіонаті Близького Сходу. В мене є ціль вигравати і я вважаю, що маю всі шанси це зробити. Я маю величезну підтримку багатьох професіоналів та вболівальників з України та всього світу, тому я дуже хочу показати високі результати у 2025 році", – заявив українець.

Також Олександр розповів про те, як адаптується до нового боліда.

"За 2 етапи Італійської F4, які я проїхав, відбувся великий прогрес у моєму вмінні пілотування боліда та можливостях реагування у складних гоночних ситуаціях. На міжсезонних тестах я буду мати ще багато часу за кермом і процес навчання та адаптації значно прискориться. Я впевнений, що зможу показати високі результати наступного сезону, незважаючи на дуже сильних суперників", – підсумував Бондарев.

Нагадаємо, у суботу, 26 жовтня українець фінішував 11-м на етапі Формули-4 у Монці. Для цього це найкращий результат у цій гоночній серії.