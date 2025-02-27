Бондарев завершив останню кваліфікацію Формули-4 Середнього Сходу

Український пілот академії Вільямс, який виступає за команду Prema Racing, Олександр Бондарев завершив останню кваліфікацію сезону Формули-4 Середнього Сходу.

На Міжнародній трасі Лусаїл у Катарі українець продемонстрував 10 час у першому кваліфікаційному заїзді, та 13-й в другому.

Зауважимо, що перша квала визначає стартову решітку на першу гонку. Порядок пілотів у другому заїзді визначатиметься за підсумками першої гонки. Перша десятка буде обернена, де перший гонщик стартуватиме десятим, другий дев'ятим і так далі. У третій гонці пілоти стартуватимуть з тих позицій. які посіли в другій кваліфікації.

Перша та друга гонки етапу в Катарі відбудуться вже на сьогодні о 12:30 та 18:55 за київським часом. Третій заїзд запланований на завтра – 08:25 за Києвом.

Зазначимо, що в останній гонці попереднього етапу Олександр Бондарев зумів повторити свій найкращий результат сезону, посівши шосте місце.