Найкращий серед новачків та у топ-10 загального заліку: Бондарев провів відмінний етап у чемпіонаті E4

Український пілот академії Вільямс Олександр Бондарев завершив виступи на першому етапі чемпіонату Е4 (колишня назва Euro 4).

16-річний киянин зумів стати першим серед новачків в усіх трьох гонках на трасі Поль Рікар, а також фінішував у першій десятці в кожному із заїздів.

Загалом Бондарев заробив 20 очок до загального заліку і розташувався на шостому місці, а в заліку новачків українець лідирує із відривом у 33 бали.

Загальний залік E4 після першого етапу

Залік новачків E4

Після французького етапу E4 на Олександра Бондарева очікує п'ятий етап італійської Формули-4, який проходитиме 1-3 серпня в Імолі на автодромі Енцо та Діно Феррарі.

Щодо E4, то чемпіонат продовжиться вже 12-14 вересня на трасі Муджелло, яка стала однією з найуспішніших для українського гонщика в італійській Формулі-4.