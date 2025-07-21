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Чемпіон Автоспорт

Найкращий серед новачків та у топ-10 загального заліку: Бондарев провів відмінний етап у чемпіонаті E4

Станіслав Лисак — 21 липня 2025, 07:26
Найкращий серед новачків та у топ-10 загального заліку: Бондарев провів відмінний етап у чемпіонаті E4

Український пілот академії Вільямс Олександр Бондарев завершив виступи на першому етапі чемпіонату Е4 (колишня назва Euro 4).

16-річний киянин зумів стати першим серед новачків в усіх трьох гонках на трасі Поль Рікар, а також фінішував у першій десятці в кожному із заїздів.

Загалом Бондарев заробив 20 очок до загального заліку і розташувався на шостому місці, а в заліку новачків українець лідирує із відривом у 33 бали.

Загальний залік E4 після першого етапу

Залік новачків E4

Після французького етапу E4 на Олександра Бондарева очікує п'ятий етап італійської Формули-4, який проходитиме 1-3 серпня в Імолі на автодромі Енцо та Діно Феррарі.

Щодо E4, то чемпіонат продовжиться вже 12-14 вересня на трасі Муджелло, яка стала однією з найуспішніших для українського гонщика в італійській Формулі-4.

Олександр Бондарев Вільямс Prema Racing E4 Championship

Олександр Бондарев

Бондарев втретє став кращим серед новачків, фінішувавши 7-м у третій гонці Е4 у Франції
Бондарев знову став кращим серед новачків, фінішувавши у Топ-10 другої гонки Е4 у Франції
Бондарев продемонстрував найкращий результат сезону на етапі E4 у Франції
Бондарев дебютував у E4 хорошою кваліфікацією на етапі у Франції
Бондарев втратив перемогу серед новачків у 3 гонці етапу Формули-4 в Муджелло

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