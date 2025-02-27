Бондарев фінішував у кроці від десятки кращих другої гонки п'ятого етапу Формули-4

Олександр Бондарев, пілот команди Prema Racing, фінішував одинадцятим у другій гонці етапу Середнього Сходу Формули-4.

Український гонщик академії Вільямс вийшов на старт цього заїзду на дванадцятому місці, незважаючи на фініш на тринадцятому рядку в першій гонці. Так сталося через дискваліфікацію переможця.

Олександр добре стартував, увірвавшись до Топ-10 гонки в Лусаїлі. На жаль, втриматися на десятому місці або ж навіть прорватися далі йому не вдалося. Після повернення на стартову позицію та кількох обмінів із суперником українець піднявся на одинадцяте місце.

Згодом на трасу виїхала машина безпеки через аварію, що сталася позаду Бондарева. Після поновлення заїзду позиція Олександра не змінювалася до самого фінішу. Він не зміг потрапити на подіум в якості кращого новачка.

Відео гонки

Нагадаємо, що третій заїзд етапу Середнього Сходу Формули-4 відбудеться завтра, 28 лютого. Старт гонки запланований на 08:25 за київським часом.

У цьому заїзді Олександр Бондарев стартуватиме з 13-го місця – за результатами другої кваліфікації.