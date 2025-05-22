Бондарев: Я сподіваюсь боротися за високі позиції на 2 етапі Формули-4

Український пілот академії Вільямс та команди Prema Racing Олександр Бондарев сподівається реалізувати потенціал боліда на другому етапі італійської Формули-4, що відбудеться поблизу Риму.

Про це 16-річний гонщик розповів у коментарі Чемпіону.

"Підготовка до етапу в Римі проходить інтенсивно та продуктивно. Нещодавно ми провели тести, які показали гарні результати: мені вдалося значно наблизитися до темпу моїх напарників по команді.

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Ми плідно попрацювали над налаштуваннями боліда і знайшли оптимальний баланс, що додає впевненості перед гонкою. Трасу в Римі я знаю досить добре, адже мав змогу тренуватися на ній двічі. Вона вимагає точності та гарного розуміння поведінки машини, але я відчуваю себе готовим.

Мої сподівання на цей етап – максимізувати потенціал боліда, уникнути помилок і поборотися за високі позиції. Команда налаштована оптимістично, і ми сподіваємося показати стабільний та конкурентний результат", – розповів Бондарев.

За підсумками першого етапу італійської Формули-4 Олександр Бондарев розташувався 10 місці в загальному заліку чемпіонату та на 4 позиції в заліку новачків.

Команда українця Prema Racing наразі впевнено лідирує в Кубку конструкторів італійської Ф-4, випереджаючи конкурентів на понад 100 очок.