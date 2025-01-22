Бондарев продемонстрував найкращий результат сезону та вперше потрапив на подіум Формули-4

Український пілот академії Вільямс Олександр Бондарев, що виступає за команду Prema Racing, провів першу гонку на другому етапі Формули-4 Середнього Сходу.

Українець зумів продемонструвати свій найкращий результат сезону, фінішувавши восьмим на трасі Яс-Марина в Абу-Дабі, ОАЕ. Бондарев стартував десятим, зумів пройти кількох суперників та захистити свою позицію в напруженій боротьбі.

Олександр став найкращим серед новачків чемпіонату та вперше потрапив на подіум у межах етапу Формули-4.

За фініш на восьмому місці український гонщик заробив відразу 6 балів та тепер має 8-м в особистому заліку Ф-4. Свої перші очки Олександр завоював у третій гонці першого етапу.

Уже завтра, 23 січня, Олександр Бондарев проведе ще дві гонки в межах другого етапу Формули-4 Middle East. Перша розпочнеться о 16:10 за київським часом, а друга – о 19:30.

Раніше 15-річний киянин в ексклюзивному коментарі Чемпіону розповів про дебют у Ф-4 Середнього Сходу та адаптації до перегонів в Абу-Дабі.