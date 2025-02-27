Бондарев фінішував 13-м у першій гонці п'ятого етапу Формули-4

Український пілот академії Вільямс Олександр Бондарев, що виступає за команду Prema Racing, у першій гонці п'ятого етапу Формули-4 посів 13-те місце.

Гонка для українця розпочалася не найкращим чином – на старті він не зміг вчасно зрушити з місця через технічні помилку, внаслідок чого опинився аж на 24-й сходинці.

Олександр відразу почав відіграватися, піднявшись через кілька кіл на 18-те місце.

Надалі Бондарев продовжував проходити суперників та зумів піднятися на 13 позицію. Можливо, результат був би ще кращим, але гонка завершилася під сейфті-каром через аварію.

Відео гонки:

Нагадаємо, у кваліфікації на Міжнародній трасі Лусаїл у Катарі українець продемонстрував 10-й час у першому кваліфікаційному заїзді, та 13-й в другому.

Зазначимо, що в останній гонці попереднього етапу Олександр Бондарев зумів повторити свій найкращий результат сезону, посівши шосте місце.