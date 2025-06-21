Бондарев не зумів фінішувати у першій гонці Формули-4 в Монці

Український автогонщик команди Prema Racing Олександр Бондарев не зумів фінішувати у першій гонці італійської Формули-4 у Монці.

Напередодні 16-річний українець посів 2 місце у кваліфікації. Сьогодні в гонці Олександр вдало стартував, вийшовши на перше місце після першого повороту.

Проте незабаром Бондарев помилився у шикані та зупинився. Після цього українець зумів піднятися на 21 місце з 36 гонщиків, але згодом опустився у хвіст пелотону. Пізніше Бондарев був змушений зійти з гонки, на боліді українця виключилася електроніка.

Перемогу здобув інший гонщик Prema Racing, Себастьян Велдон, який випередив Габраела Гомеса та Кіна Накамуру-Берту.

Підсумкові результати:

Нагадаємо, що за підсумками другого етапу італійської Формули-4 Олександер Бондарев посідав п'яте місце в заліку новачків.