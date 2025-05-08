Легендарний Петрансель після річної паузи повернеться на ралі Дакар

Легендарний французький пілот Стефан Петрансель повернеться на ралі Дакар. Минулого року він вперше пропустив змагання з 1994.

Про це повідомляє Leparisien.fr.

Він буде виступати за команду Defender Rally. Напарником Петеранселя буде молодий 25-річний литовець Рокас Бачушка. Ім'я третього пілота буде оголошено пізніше.

"Чемпіонат світу з ралі-рейдів – це вершина змагань з ралі та бездоріжжя, а Defender – це культовий та потужний позашляховик, тому для мене це ідеальна пара. Команда віддана чемпіонату та прагне перемагати. Я з нетерпінням чекаю на цей новий виклик, і разом сподіваюся, що ми зможемо вивести Defender на найвищу сходинку п'єдесталу", – цитує слова Стефана Dakar.com.

Ралі Дакар 2026 пройде з 3 по 17 січня. Загальна довжина маршруту складе 7700 км.

Петрансель – легенда автоспорту. Він 14 разів перемагав на ралі Дакар – шість перемог у категорії мотоцикли, а 8 за кермом автомобіля.

Ралі-рейд 2026 року стане 36-м Дакаром у кар'єрі 59-річного (на момент гонки йому буде 60) француза. Востаннє він перемагав у 2021 році.

Нагадаємо, іспанець Карлос Сайнс-старший, який чотири рази ставав переможцем ралі Дакару, може стати президентом Міжнародної федерації автоспорту (FIA).