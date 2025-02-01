4-разовий переможець Дакара потрапив у аварію: його ввели у штучну кому

Матьє Бомель, колишній штурман Нассера Аль-Аттії, потрапив у ДТП. Наразі він перебуває у штучній комі.

Про це повідомляє La Provence.

Зазначається, що аварія сталася 29 січня ввечері, коли Бомель був у дорозі до історичного ралі Монте-Карло.

"Він побачив пошкоджену машину і зупинився, щоб допомогти людям, коли з'явилася інша машина і збила його", – пояснює його батько Жерар Бомель.

Батько штурмана також зазначив, що його син отримав травми обох ніг, і що він був у свідомості, коли його збили.

За даними L'Union de Reims, за кермом автомобіля, що спричинив аварію, була 73-річна жінка. У неї легкі травми, тож її доправили в лікарню. Тест на алкоголь і наркотики виявився негативним. Її пасажир, 70-річний чоловік, дістав легкі травми, але його стан не потребував госпіталізації.

Нагадаємо, Бомель у партнерстві з Насером аль-Аттією чотири рази вигравав Дакар: у 2015, 2019, 2022 і 2023 роках. Проте у 2024 році вони розірвали співпрацю.