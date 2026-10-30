Ралі Дакар повернеться в Африку після 20-річної перерви

Легендарний ралі-рейд Дакар у 2027 році відбудеться у Португалії та Марокко.

Про це повідомляє пресслужба гонки.

Кілька днів тому стало відомо, що Дакар-2027 не відбудеться в Саудівській Аравії через побоювання щодо безпеки на Близькому сході. Тепер же організатори Дакару опублікували нову версію маршруту гонки.

Дакар-2027 розпочнеться прологом на півдні Португалії, в Альгарве. Наступного дня в рамках першого етапу гонка переміститься в Іспанію. Після двох гоночних днів у Європі гонка переміститься в Африку.

Решта 10 етапів відбудуться в Марокко, фінішуватиме гонка в Марракеші. Сумарно за 13 гоночних днів спортсмени подолають 7824 км, з них – 4341 км у змагальному режимі. Терміни проведення Дакару-2027 дещо змістилися: з 1 – 15 на 9 – 23 січня.

Таким чином, Дакар повернеться на африканський континент після 20-річної перерви. До 2007 року включно Дакар проводився в Африці (зі стартом здебільшого в Європі). У 2008 році гонку було скасовано через терористичну загрозу.

З 2009 до 2019 року гонка проводилася в Південній Америці, з 2020 – у Саудівській Аравії, куди організатори сподіваються повернутися наступного року.