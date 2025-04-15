Расселл: Поточний склад Формули-1 – найсильніший в історії

Пілот команди Мерседес Джордж Расселл висловився про конкуренцію у Формулі-1 та оцінив поточний склад пілотів.

Слова гонщинка наводить пресслужба змагання.

"На мою думку, зараз ми маємо найсильніший склад в історії Формули-1. Кожен з тих, хто зараз тут виступає, заслуговує на це. Спорт зараз має сильні позиції, тому не треба застосовувати зовнішні ресурси.

Прямо зараз головне завдання FIA - підтримувати Формулу-4 та картінг, адже вони теж надзвичайно дорогі для людей", - розповів Расселл.