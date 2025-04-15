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Расселл: Поточний склад Формули-1 – найсильніший в історії

Володимир Максименко — 15 квітня 2025, 11:18
Расселл: Поточний склад Формули-1 – найсильніший в історії
Джордж Рассел
Формула-1

Пілот команди Мерседес Джордж Расселл висловився про конкуренцію у Формулі-1 та оцінив поточний склад пілотів.

Слова гонщинка наводить пресслужба змагання.

"На мою думку, зараз ми маємо найсильніший склад в історії Формули-1. Кожен з тих, хто зараз тут виступає, заслуговує на це. Спорт зараз має сильні позиції, тому не треба застосовувати зовнішні ресурси. 

Прямо зараз головне завдання FIA - підтримувати Формулу-4 та картінг, адже вони теж надзвичайно дорогі для людей", - розповів Расселл.

Зазначимо, що напередодні завершився Гран-прі Бахрейну, де британець фінішував другим.

Раніше повідомлялось, що федерація вирішила не карати Расселла за використання ДРС поза зоною.

Мерседес Формула 1 Джордж Расселл

Джордж Расселл

Стало відомо, чому ФІА вирішила не карати Расселла після Гран-прі Бахрейну
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