Расселл: Поточний склад Формули-1 – найсильніший в історії
Джордж Рассел
Формула-1
Пілот команди Мерседес Джордж Расселл висловився про конкуренцію у Формулі-1 та оцінив поточний склад пілотів.
Слова гонщинка наводить пресслужба змагання.
"На мою думку, зараз ми маємо найсильніший склад в історії Формули-1. Кожен з тих, хто зараз тут виступає, заслуговує на це. Спорт зараз має сильні позиції, тому не треба застосовувати зовнішні ресурси.
Прямо зараз головне завдання FIA - підтримувати Формулу-4 та картінг, адже вони теж надзвичайно дорогі для людей", - розповів Расселл.
Зазначимо, що напередодні завершився Гран-прі Бахрейну, де британець фінішував другим.
Раніше повідомлялось, що федерація вирішила не карати Расселла за використання ДРС поза зоною.