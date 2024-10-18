Феттель назвав фаворита на чемпіонство у Формулі-1 цього сезону

Чотириразовий чемпіон Формули-1 німець Себастьян Феттель вважає, що Макс Ферстаппен із команди Ред Булл стане чемпіоном сезону-2024.

Слова Феттеля наводить сайт GP Blog.

"Я сподіваюся, що боротьба йтиме до самого кінця. І так, стежити за цією боротьбою дуже цікаво з огляду на таку високу щільність.

Але так, важко сказати, чим усе скінчиться. Думаю, Макс Ферстаппен таки є фаворитом, і що якби мені прямо зараз потрібно було зробити ставку на одного з двох – я вибрав би Макса", – заявив Феттель.