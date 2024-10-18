Феттель назвав фаворита на чемпіонство у Формулі-1 цього сезону
Чотириразовий чемпіон Формули-1 німець Себастьян Феттель вважає, що Макс Ферстаппен із команди Ред Булл стане чемпіоном сезону-2024.
Слова Феттеля наводить сайт GP Blog.
"Я сподіваюся, що боротьба йтиме до самого кінця. І так, стежити за цією боротьбою дуже цікаво з огляду на таку високу щільність.
Але так, важко сказати, чим усе скінчиться. Думаю, Макс Ферстаппен таки є фаворитом, і що якби мені прямо зараз потрібно було зробити ставку на одного з двох – я вибрав би Макса", – заявив Феттель.
За 6 Гран-прі до завершення сезону на рахунку Ферстаппена 331 бал – він лідирує у загальному заліку. На другому місці йде Ландо Норріс, у якого 279 очок.
Нагадаємо, цими вихідними після місячної паузи відбудеться Гран-прі США. Чемпіон підготував анонс цієї події.