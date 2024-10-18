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Феттель назвав фаворита на чемпіонство у Формулі-1 цього сезону

Руслан Травкін — 18 жовтня, 10:57
Феттель назвав фаворита на чемпіонство у Формулі-1 цього сезону
Cебастьян Феттель
Getty images

Чотириразовий чемпіон Формули-1 німець Себастьян Феттель вважає, що Макс Ферстаппен із команди Ред Булл стане чемпіоном сезону-2024.

Слова Феттеля наводить сайт GP Blog.

"Я сподіваюся, що боротьба йтиме до самого кінця. І так, стежити за цією боротьбою дуже цікаво з огляду на таку високу щільність.

Але так, важко сказати, чим усе скінчиться. Думаю, Макс Ферстаппен таки є фаворитом, і що якби мені прямо зараз потрібно було зробити ставку на одного з двох – я вибрав би Макса", – заявив Феттель.

За 6 Гран-прі до завершення сезону на рахунку Ферстаппена 331 бал – він лідирує у загальному заліку. На другому місці йде Ландо Норріс, у якого 279 очок.

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Нагадаємо, цими вихідними після місячної паузи відбудеться Гран-прі США. Чемпіон підготував анонс цієї події.

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