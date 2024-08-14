Феттель може повернутися до гонок у Формулі-1

Чотириразовий чемпіон Формули-1 Себастьян Феттель може повернутися до виступів у "королівських перегонах".

Про це повідомляє oe24.at з посиланням на радника Ред Булл Гельмута Марко.

За інформацією Марко, Феттель цікавиться у відновленні кар'єри гонщика. Зазначається, що він міг би підписати контракт з Ауді, раніше це зробив Ніко Хюлькенберг. Також джерело додає, що Себастьян працював із Джонатаном Вітлі та особисто знайомий із Маттіа Бінотто, які раніше вже приєдналися до Ауді.

Нагадаємо, що Ауді викупили 75 відсотків акцій Заубер, та офіційно виступатимуть у Формулі-1 з початку 2026 року. Команда вже повідомляла про бажання підписати Міка Шумахера.

Себастьян Феттель завершив виступи у 2022 році, виступаючи за Астон Мартін. Протягом кар'єри німець 4 рази виграв залік пілотів у Ф-1 (2010, 2011, 2012, 2013). До сьогоднішнього дня неодноразово з'являлась інформація, що гонщик може повернутися до Формули-1 як менеджер, а раніше він сам сказав, що не виключає можливості повернення до професійного спорту.