Сайнс може сісти за болід Вільямс у 2024 році

Іспанський гонщик команди Формули-1 Феррарі, Карлос Сайнс, може поїхати у боліді Вільямс раніше 2025 року.

Про це повідомляє Racingnews365 з посиланням на директора Вільямс Джеймса Воулза.

"Ми все ще повинні досягти угоди з Феррарі, у нього контракт із ними до кінця 2024 року. Я сподіваюся побачити його в нашому боліді на Гран-прі Абу-Дабі", — сказав Воулз.

Зазначимо, що Гран-прі Абу-Дабі відбудеться 8 грудня на трасі Яс-Марина, і стане останньою гонкою сезоні-2024 Формули-1.

Нагадаємо, Сайнс підписав контракт із Вільямс 29 липня 2024 року. Він представлятиме команду з початку 2025 року. Втім, це не перший випадок, коли водій Формули-1 виступав за іншу команду під час післясезонних тестів.

До прикладу, Кімі Райкконену з Феррарі було дозволено тестувати Альфа Ромео у 2018 році, за кермом якої він мав виступати у 2019, а у 2022 році Фернандо Алонсо вже отримав дозвіл сісти за кермо Астон Мартін, хоча на той час він мав контракт з Альпін.