Повне розчарування: росіянин виступить за команду Формули-1 у практиці перед Гран-прі Нідерландів

Росіянин Роберт Шварцман замінить фінського гонщика Кік-Заубера Валттері Боттаса у першій вільній практиці Гран-прі Нідерландів у Зандворті.

Про це повідомляє акаунт команди у соцмережі "Х" (Twitter).

Майбутній 15-й етап пройде з 23 по 25 серпня. У попередніх сезонах Роберт був резервним пілотом Феррарі.

У 2019 році 24-річний Шварцман став чемпіоном Формули-3.

Breaking: @ShwartzmanRob will take part in FP1 for Stake F1 Team KICK Sauber at this weekend’s Dutch Grand Prix. #DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/N3z86fF3Ui — Stake F1 Team KICK Sauber (@stakef1team_ks) August 20, 2024

Зазначимо, що Юкі Цунода може стати новим напарником Макса Ферстаппена в Ред Буллі.