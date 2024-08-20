Повне розчарування: росіянин виступить за команду Формули-1 у практиці перед Гран-прі Нідерландів
Роберт Шварцман
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Росіянин Роберт Шварцман замінить фінського гонщика Кік-Заубера Валттері Боттаса у першій вільній практиці Гран-прі Нідерландів у Зандворті.
Про це повідомляє акаунт команди у соцмережі "Х" (Twitter).
Майбутній 15-й етап пройде з 23 по 25 серпня. У попередніх сезонах Роберт був резервним пілотом Феррарі.
У 2019 році 24-річний Шварцман став чемпіоном Формули-3.
Зазначимо, що Юкі Цунода може стати новим напарником Макса Ферстаппена в Ред Буллі.