Відомий репер залишив групу власників команди автоспортивної серії

Армандо Крістіан Перес Акоста, більш відомий як Пітбуль, оголосив, що він більше не є співвласником команди Trackhouse Racing, яка виступає в NASCAR.

Про цю подію 44-річний репер повідомив у соцмережах.

Причина розставання Пітбуля та команди залишається невідомою. Але це відбулося всього за лічені дні до старту сезону, який відкриватиме Дайтона 500.

"Завершення партнерства з Trackhouse Racing. За останні п'ять років ми увійшли в історію, представивши NASCAR абсолютно новій аудиторії і водночас закохавши в себе фанатів NASCAR. Ми прийняли рішення припинити партнерство з Trackhouse Racing, яке набуває чинності негайно. Ми з нетерпінням чекаємо на виступ на найбільшій спортивній сцені цієї неділі – Дайтона 500. Це справжня честь для нас", – написав співак.

Ending partnership with Trackhouse Racing. Over the past five years, we’ve made history by introducing NASCAR to a whole new audience and falling in love with NASCAR fans at the same time. We have made the decision to terminate the partnership with Trackhouse Racing, effective… pic.twitter.com/jnUkyj7IM6 — Pitbull (@pitbull) February 14, 2025

Шоумен став партнером команди в січні 2021 року, коли вона дебютувала в NASCAR. За останні чотири сезони Trackhouse виграла вісім гонок.

Незважаючи на розставання, Пітбуль все ще матиме свою роль на міжнародному спідвеї Дайтона, оскільки там запланований його виступ на концерті перед гонкою.

Команду Trackhouse Racing заснував колишній гонщик Джастін Маркс, який подякував реперу за його внесок у розвиток колектива.