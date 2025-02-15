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Відомий репер залишив групу власників команди автоспортивної серії

Олексій Погорелов — 15 лютого 2025, 20:40
Пітбуль
Пітбуль
Instagram Пітбуля

Армандо Крістіан Перес Акоста, більш відомий як Пітбуль, оголосив, що він більше не є співвласником команди Trackhouse Racing, яка виступає в NASCAR.

Про цю подію 44-річний репер повідомив у соцмережах.

Причина розставання Пітбуля та команди залишається невідомою. Але це відбулося всього за лічені дні до старту сезону, який відкриватиме Дайтона 500.

"Завершення партнерства з Trackhouse Racing. За останні п'ять років ми увійшли в історію, представивши NASCAR абсолютно новій аудиторії і водночас закохавши в себе фанатів NASCAR.

Ми прийняли рішення припинити партнерство з Trackhouse Racing, яке набуває чинності негайно.  Ми з нетерпінням чекаємо на виступ на найбільшій спортивній сцені цієї неділі – Дайтона 500.  Це справжня честь для нас", – написав співак.

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Шоумен став партнером команди в січні 2021 року, коли вона дебютувала в NASCAR. За останні чотири сезони Trackhouse виграла вісім гонок.

Незважаючи на розставання, Пітбуль все ще матиме свою роль на міжнародному спідвеї Дайтона, оскільки там запланований його виступ на концерті перед гонкою.

Команду Trackhouse Racing заснував колишній гонщик Джастін Маркс, який подякував реперу за його внесок у розвиток колектива.

Нагадаємо, що сьогодні Олександр Бондарев провів свою найкращу гонку нинішнього сезону Формули-4.
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