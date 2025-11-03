Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Автоспорт

Ларсон став чемпіоном NASCAR Cup Series 2025

Володимир Варуха — 3 листопада 2025, 15:38
Ларсон став чемпіоном NASCAR Cup Series 2025
NASCAR

Кайл Ларсон у драматичній гонці став чемпіоном NASCAR Cup Series 2025.

Протягом більшої частини гонки головну роль грали Денні Гемлін та Вільям Байрон, які чергувалися в лідерах і були фаворитами.

Далі трапився фейл, який на піт-стопі відкинув Ларсона з 4-го місця аж на 18-те, а трохи згодом прокол колеса опустив його ще далі, до 29-ї позиції, що мінімізувало його шанси на перемогу.

Однак пілот здійснив два ризикованих рішення на піт-лейн та зумів повернутися у топ Ларсона у топ, а згодом прорвався вперед та випередив Гемліна та Байрона і перетнув фінішну лінію першим.

Цей титул став для Кайла Ларсона вже другим за останні п’ять років.

Раніше під час змагань NASCAR суперники врятували пілота.

NASCAR автоспорт

NASCAR

Момент поваги на NASCAR: суперники врятували пілота прямо під час гонки
Ексчемпіон WWE замінив легендарного Рея Містеріо у якості стартуючого гонки NASCAR
Багаторічний напарник Шумахера з першої спроби став чемпіоном серії NASCAR
Перемога з больовим фіналом: 19-річний гонщик NASCAR зламав ключицю під час святкування
Помер власник команди NASCAR Тревіс Картер

Останні новини