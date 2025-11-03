Ларсон став чемпіоном NASCAR Cup Series 2025

Кайл Ларсон у драматичній гонці став чемпіоном NASCAR Cup Series 2025.

Протягом більшої частини гонки головну роль грали Денні Гемлін та Вільям Байрон, які чергувалися в лідерах і були фаворитами.

Далі трапився фейл, який на піт-стопі відкинув Ларсона з 4-го місця аж на 18-те, а трохи згодом прокол колеса опустив його ще далі, до 29-ї позиції, що мінімізувало його шанси на перемогу.

Однак пілот здійснив два ризикованих рішення на піт-лейн та зумів повернутися у топ Ларсона у топ, а згодом прорвався вперед та випередив Гемліна та Байрона і перетнув фінішну лінію першим.

Цей титул став для Кайла Ларсона вже другим за останні п’ять років.

Раніше під час змагань NASCAR суперники врятували пілота.