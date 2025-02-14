Міжсезоння закінчилося: Макларен і Вільямс показали, як виглядають їхні боліди сезону 2025 року

Учора, 13 лютого, відбулося неофіційне відкриття сезону Формули-1 2025 року.

Макларен вирішив здивувати фанатів "королеви автоспорту" і без особливого попереднього оголошення продемонстрував свій новий болід, який отримав назву MCL39.

Для невеликої презентації британська команда використала разову камуфляжну ліврею, виконану в класичних помаранчево-чорних кольорах.

А наступного дня, тобто сьогодні, 14 лютого, як і було оголошено раніше, відбулася повноцінна презентація команди Вільямс.

Алекс Албон та Карлос Сайнс отримали змогу випробувати нове творіння інженерів під назвою FW47 на трасі в Сільверстоуні.

Для цієї презентації Вільямс, як і Макларен, використав разову ліврею, приурочену до початку співпраці з новим титульним спонсором Atlassian. Зазначимо, що в результаті угоди британський колектив змінив назву на сезон-2025.

FW47 in action for the first time 💙💨 pic.twitter.com/Ynj3KgovN4 — Atlassian Williams Racing (@WilliamsRacing) February 14, 2025

Carlos + FW47 = The perfect Valentine's Day 😍



Tap below to catch up on our Launch Day livestream ⬇️ — Atlassian Williams Racing (@WilliamsRacing) February 14, 2025

Таким чином, уже дві команди з десяти показали, в якій специфікації вийшли їхні боліди 2025 року.

Нагадаємо, що вже за кілька днів, а саме 18 лютого в Лондоні відбудеться особливе шоу Формули-1, під час якого всі десять команд серії представлять світу свої лівреї.

А наступного дня, 19 лютого, варто очікувати на презентацію нової машини Скудерії Феррарі за участю Шарля Леклера та Льюїса Гамільтона.