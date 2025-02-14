Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Автоспорт Формула 1

Міжсезоння закінчилося: Макларен і Вільямс показали, як виглядають їхні боліди сезону 2025 року

Олексій Погорелов — 14 лютого 2025, 18:28
Болід FW47 2025 року
Болід FW47
Atlassian Williams Racing

Учора, 13 лютого, відбулося неофіційне відкриття сезону Формули-1 2025 року.

Макларен вирішив здивувати фанатів "королеви автоспорту" і без особливого попереднього оголошення продемонстрував свій новий болід, який отримав назву MCL39.

Для невеликої презентації британська команда використала разову камуфляжну ліврею, виконану в класичних помаранчево-чорних кольорах.

А наступного дня, тобто сьогодні, 14 лютого, як і було оголошено раніше, відбулася повноцінна презентація команди Вільямс.

Алекс Албон та Карлос Сайнс отримали змогу випробувати нове творіння інженерів під назвою FW47 на трасі в Сільверстоуні.

Для цієї презентації Вільямс, як і Макларен, використав разову ліврею, приурочену до початку співпраці з новим титульним спонсором Atlassian. Зазначимо, що в результаті угоди британський колектив змінив назву на сезон-2025.

Таким чином, уже дві команди з десяти показали, в якій специфікації вийшли їхні боліди 2025 року.

Нагадаємо, що вже за кілька днів, а саме 18 лютого в Лондоні відбудеться особливе шоу Формули-1, під час якого всі десять команд серії представлять світу свої лівреї.

А наступного дня, 19 лютого, варто очікувати на презентацію нової машини Скудерії Феррарі за участю Шарля Леклера та Льюїса Гамільтона.

Болід Макларен презентація Формула 1 Вільямс

Формула 1

Йому б це не сподобалося: Прост розкритикував серіал про Сенну від Netflix
Боттас: Гамільтон дуже мотивований, перехід у Феррарі став для нього чимось новим та освіжаючим
Колишній напарник Ферстаппена може повернутися у Формулу-1 завдяки Каділлаку
Команда Формули-1 отримала нового титульного спонсора та нову назву
Феттель повернеться на трасу після 3 років на пенсії

Останні новини