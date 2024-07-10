Шумахер: Норріс не готовий самостійно ухвалювати рішення

Колишній пілот Формули-1 Ральф Шумахер поділився думками щодо дій Ландо Норріса, та вважає, що пілот Макларен не готовий самостійно ухвалювати рішення.

Слова фахівця передає Motorsport total.

"Як гонщик, ви точно знаєте, як працюють шини на боліді перед гонкою. Команда про це також знає. Ви повинні обмінюватися один з одним інформацією, щодо того, що сталося, чи хтось заїхав на піт-стоп раніше та використовує такий чи інший комплект шин. А потім ви вже на власному досвіді можете ухвалити рішення. Але Норріс ще не готовий до цього. Це може бути пов'язане з тим, що його комунікація з гоночним інженером недостатньо хороша. А це дуже важлива людина у гонці, з якою треба вміти розмовляти", — сказав Ральф.

Нагадаємо, раніше Ландо прокоментував свій результат на Гран-прі Великої Британії. Британець перетнув фінішну пряму третім, хоча тривалий час займав позицію лідера.