Марко розповів, як Ред Булл може зберегти лідерство у Формулі-1

Радник команди Формули-1 Ред Булл Гельмут Марко сказав, що покращення болідів перед Гран-прі Азербайджану дозволить Максу Ферстаппену на класі здобути перемогу.

Його слова передає Racingnews365.

"Наша мета полягати в тому, щоб лідирувати самостійно. Відрив у Кубку конструкторів скоротився до восьми очок, але ми ще не повинні списувати себе з рахунків. Тому що, якщо Макс знову виграє, Чеко зможе успішно захистити місце з 3 по 5.

Після традиційних гонок у Зандворті та Монці в програмі Гран-прі Азербайджану. Схема автодрому не репрезентативна, але Пересу подобається ця траса. Він виграв там у 2023 і 2021 роках. Ми завжди були конкурентоспроможними в Баку, але цього разу ця гонка стане вирішальною.

Якщо ми зможемо покращити боліди, тоді ми повинні мати кращі позиції для Гран-прі Азербайджану, ніж до попередніх. І якщо Ферстаппен отримає машину, з якою він зможе досить добре битися, тоді його екстраклас виходить на перший план, де ми можемо продовжувати покращуватися", — сказав фахівець.