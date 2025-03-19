Асоціація пілотів ралі виступила проти повної заборони на лайку під час гонок

Пілоти WRC протестують проти заборони FIA на нецензурну лайку. Асоціація пілотів ралі випустила заяву, в якій повідомила свою позицію.

Про це пише Motorsport.com.

"Ми згодні звести до мінімуму лайливі слова, але повну заборону ми не підтримуємо, особливо під час гоночних заїздів. Наша асоціація приймає рішення повної мовчанки під час офіційних зустрічей та конференціях, або відповідати на рідній мові. Ми приносимо вибачення перед журналістами, але сподіваємось на розуміння", – сказано в повідомленні від асоціації пілотів.

The World Rally Drivers Alliance also issued a statement directed at the FIA, to explain their actions ⤵️ pic.twitter.com/VtTJMxVxTO — Autosport (@autosport) March 19, 2025

Під час інтерв'ю напередодні етапу ралі в Кенії, який пройде з 20 до 23 березня, пілоти відмовлялися давати коментарі або говорили лише своєю рідною мовою. Очікується, що така позиція може зберігатися протягом усіх днів, що залишилися до заходу.

Такою поведінкою водії висловлюють свою позицію проти рішення FIA накладати санкції на водіїв за використання ненормативної лексики.

Фурмо та Такамото Кацута з Toyota були серед тих, хто мовчав, коли телевізійний репортер Джуліан Портер поставив запитання наприкінці першого шейкдауну (тестова ділянка). Інші вирішили використовувати рідну мову, щоб пояснити, чому водії вирішили обмежити коментарі під час інтерв’ю на етапі.

Пілоти WRC вирішили робити так після того, як їхній колега Адрієн Фурмо (Hyundai) став першим, на кого було накладено санкції згідно з новим поширеним у автоспорті FIA обмеженням на "ненормативну лексику".

Фурмо був оштрафований на 10 000 євро і умовно оштрафований на 20 000 євро за лайливі слова під час телевізійного інтерв’ю наприкінці ралі Швеції минулого місяця.

Нагадємо, минулого року пілота Ред Булл Макса Ферстаппена покарали громадськими роботами за мат під час пресконференції.