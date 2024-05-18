Піастрі покарали напередодні старту Гран-прі Емілії-Романьї-2024
Пілота Макларена Оскара Піастрі покарали на три штрафні позиції перед стартом Гран-прі Емілії-Романьї-2024.
Про це повідомляє пресслужба Формули-1.
Зазначається, що австралієць оштрафований за те, що перешкоджав Кевіну Магнуссену (Хаас) під час кваліфікації. Відтак, він стартуватиме з 5 позиції.
Нагадаємо, поул виборов пілот Ред Булл Макс Ферстаппен, а Оскар показав 2-ий результат за часом. Проте після цих змін на друге місце піднявся його напарник по команді Ландо Норріс.
Головна гонка цього вікенду запланована на 19 травня, початок — о 16:00 за київським часом. Це будуть четверті перегони на автодромі Енцо та Діно Феррарі після її повернення до Формули-1 у 2020 році.
Тоді перемогу святкував пілот Мерседес Гамільтон, а в 2021 та 2022 роках найшвидшим був Макс Ферстаппен з Ред Булл. Зазначимо, що торішню гонку скасовували через повінь.
Ця траса сумнозвісна тим, що саме на ній в 1994 році загинув легендарний Айртон Сенна.