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Піастрі покарали напередодні старту Гран-прі Емілії-Романьї-2024

Микола Дендак — 18 травня, 20:59
Піастрі покарали напередодні старту Гран-прі Емілії-Романьї-2024

Пілота Макларена Оскара Піастрі покарали на три штрафні позиції перед стартом Гран-прі Емілії-Романьї-2024.

Про це повідомляє пресслужба Формули-1.

Зазначається, що австралієць оштрафований за те, що перешкоджав Кевіну Магнуссену (Хаас) під час кваліфікації. Відтак, він стартуватиме з 5 позиції.

Нагадаємо, поул виборов пілот Ред Булл Макс Ферстаппен, а Оскар показав 2-ий результат за часом. Проте після цих змін на друге місце піднявся його напарник по команді Ландо Норріс.

Головна гонка цього вікенду запланована на 19 травня, початок — о 16:00 за київським часом. Це будуть четверті перегони на автодромі Енцо та Діно Феррарі після її повернення до Формули-1 у 2020 році.

Тоді перемогу святкував пілот Мерседес Гамільтон, а в 2021 та 2022 роках найшвидшим був Макс Ферстаппен з Ред Булл. Зазначимо, що торішню гонку скасовували через повінь.

Ця траса сумнозвісна тим, що саме на ній в 1994 році загинув легендарний Айртон Сенна.

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