Піастрі покарали напередодні старту Гран-прі Емілії-Романьї-2024

Пілота Макларена Оскара Піастрі покарали на три штрафні позиції перед стартом Гран-прі Емілії-Романьї-2024.

Про це повідомляє пресслужба Формули-1.

Зазначається, що австралієць оштрафований за те, що перешкоджав Кевіну Магнуссену (Хаас) під час кваліфікації. Відтак, він стартуватиме з 5 позиції.

BREAKING: Oscar Piastri receives a three-place grid penalty for impeding Kevin Magnussen during qualifying



He drops to P5 on the grid#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/3Wz62ipsIO — Formula 1 (@F1) May 18, 2024

Нагадаємо, поул виборов пілот Ред Булл Макс Ферстаппен, а Оскар показав 2-ий результат за часом. Проте після цих змін на друге місце піднявся його напарник по команді Ландо Норріс.

Головна гонка цього вікенду запланована на 19 травня, початок — о 16:00 за київським часом. Це будуть четверті перегони на автодромі Енцо та Діно Феррарі після її повернення до Формули-1 у 2020 році.

Тоді перемогу святкував пілот Мерседес Гамільтон, а в 2021 та 2022 роках найшвидшим був Макс Ферстаппен з Ред Булл. Зазначимо, що торішню гонку скасовували через повінь.

Ця траса сумнозвісна тим, що саме на ній в 1994 році загинув легендарний Айртон Сенна.