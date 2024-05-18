Ферстаппен переміг у кваліфікації Гран-прі Емілії-Романьї-2024

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен виграв кваліфікацію до Гран-прі Емілії-Романьї-2024 Формули-1.

Другим та третім фінішували пілоти Макларен Оскар Піастрі та Ландо Норріс відповідно.

Результати кваліфікації

Макс Ферстаппен (Ред Булл) Оскар Піастрі (Макларен) Ландо Норріс (Макларен)

Для нідерландця це 8-ий поул поспіль. Він повторив рекорд Айртона Сенни, який, виступаючи за Макларен, встановив його між Гран-прі Іспанії 1988 року до Гран-прі США 1989 року.

Головна гонка цього вікенду запланована на 19 травня, початок — о 16:00 за київським часом. Це будуть четверті перегони на автодромі Енцо та Діно Феррарі після її повернення до Формули-1 у 2020 році.

Тоді перемогу святкував пілот Мерседес Гамільтон, а в 2021 та 2022 роках найшвидшим був Макс Ферстаппен з Ред Булл. Зазначимо, що торішню гонку скасовували через повінь.

Ця траса сумнозвісна тим, що саме на ній в 1994 році загинув легендарний Айртон Сенна.