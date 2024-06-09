Ферстаппен виграв дощове Гран-прі Канади

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен здобув перемогу на дев'ятому етапі Формули-1 — Гран-прі Канади. Для нідерландця цей тріумф став третім поспіль на автодромі імені Жиля Вільнева та 60-ю загалом у Ф-1.

Гонка почалася під час дощу і всіх здивувала команда Хаас, яка випустила своїх пілотів на дощовому, а не проміжному комплекті гуми. Обидва гонщики американської команди видали потужний старт та здійснили чимало обгонів, але коли траса підсохла, то Ніко Гюлькенберг та Кевін Магнуссен були змушені завчасно їхати на піт-стоп, що відкинуло їх з топ-10.

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The K-Mag charge continues 🤯



He's past Piastri and up to P4 - ten places in four laps! #F1 #CanadianGP pic.twitter.com/8V5Mpua7w9 — Formula 1 (@F1) June 9, 2024

Після вильоту та аварії Логана Сарджента виїхала машина безпеки, яка змінила ситуацію в лідерській групі. Макс Ферстаппен вийшов на першу позицію, яку зміг зберегти за підсумками гонки.

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⚠️ @astonmartin SAFETY CAR still on track ⚠️



Verstappen leads, Russell is second, Norris is third#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/TPPZrTyi8H — Formula 1 (@F1) June 9, 2024

Зазначимо, що дуже невдалий старт продемонструвала команда Феррарі, яка після провальної кваліфікації допустила стратегічні помилки та зняла обох своїх пілотів з дистанції.

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Leclerc, who gambled with slick tyres just before the heavens opened, makes it back to the pits for inters, but he drops to P19 😩#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/OtG0UDxNa2 — Formula 1 (@F1) June 9, 2024

Невдало відзначився і напарник Ферстаппена Серхіо Перес, який через помилку пошкодив заднє антикрило і також зійшов з траси.

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What has happened to Perez? He makes it back to the pits with a mangled rear wing#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/IUDDdzXfrh — Formula 1 (@F1) June 9, 2024

Аварія Карлоса Сайнца та Александра Албона призвела до другого сейфті кару, яким скористалися пілоти Мерседеса. Джордж Рассел та Льюїс Гамільтон змогли обійти Оскара Піастрі, однак друге місце залишилося за Ландо Норрісом.

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Mercedes ⚔️ Mercedes



And Russell dives down the inside at the final corner and retakes P3 off Hamilton 🤯#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/XgXCmXVZb3 — Formula 1 (@F1) June 9, 2024

Результати Гран-прі Канади

Макс Ферстаппен (Ред Булл) Джордж Расселл (Мерседес) +3,879 Ландо Норріс (Макларен) +4,317 Льюїс Гамільтон (Мерседес) +4,915 Оскар Піастрі (Макларен) +10,199 Фернандо Алонсо (Астон Мартін) +17,510 Ленс Стролл (Астон Мартін) +23,625 Даніель Ріккардо (РБ) +28,672 П'єр Гаслі (Альпін) +30,021 Естебан Окон (Альпін) +30,313 Ніко Гюлькенберг (Хаас) +30,824 Кевін Магнуссен (Хаас) +31,253 Вальттері Боттас (Заубер) +40,487 Юкі Цунода (РБ) +52,694 Чжоу Гуанью (Заубер) +1 коло

Не фінішували

Карлос Сайнс (Феррарі)

Александр Албон (Вільямс)

Серхіо Перес (Ред Булл)

Шарль Леклер (Феррарі)

Логан Сарджент (Вільямс)

Особистий залік пілотів

(1). Макс Ферстаппен (Ред Булл) - 194 очок (2). Шарль Леклер (Феррарі) - 138 (3). Ландо Норріс (Макларен) - 131 (4). Карлос Сайнс (Феррарі) - 108 (5). Серхіо Перес (Ред Булл) - 107 (6). Оскар Піастрі (Макларен) - 81 (7). Джордж Расселл (Мерседес) - 69 (8). Льюїс Гамільтон (Мерседес) - 55 (9). Фернандо Алонсо (Астон Мартін) - 41 (10). Юкі Цунода (РБ) - 19 (11). Ланс Стролл (Астон Мартін) - 17 (14). Данієль Ріккардо (РБ) - 9 (12). Олівер Берман (Феррарі) - 6 (13). Ніко Гюлькенберг (Хаас) - 6 (18). П'єр Гаслі (Альпін) - 3 (17). Александр Албон (Вільмас) - 2 (16). Естебан Окон (Альпін) - 2 (17). Кевін Магнуссен (Хаас) - 1 (19). Чжоу Гуанью (Заубер) - 0 (20). Вальттері Боттас (Заубер) - 0 (21). Логан Сарджент (Вільямс) - 0

Кубок конструкторів

(1). Ред Булл - 301 очко (2). Феррарі - 252 (3). Макларен - 212 (4). Мерседес - 123 (5). Астон Мартін - 58 (6). РБ - 28 (7). Хаас - 7 (9). Альпін - 5 (8). Вільямс - 2 (10). Заубер - 0

Наступний етап відбудеться в Іспанії. Гонка запланована на 23 червня.