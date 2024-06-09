Ферстаппен виграв дощове Гран-прі Канади
Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен здобув перемогу на дев'ятому етапі Формули-1 — Гран-прі Канади. Для нідерландця цей тріумф став третім поспіль на автодромі імені Жиля Вільнева та 60-ю загалом у Ф-1.
Гонка почалася під час дощу і всіх здивувала команда Хаас, яка випустила своїх пілотів на дощовому, а не проміжному комплекті гуми. Обидва гонщики американської команди видали потужний старт та здійснили чимало обгонів, але коли траса підсохла, то Ніко Гюлькенберг та Кевін Магнуссен були змушені завчасно їхати на піт-стоп, що відкинуло їх з топ-10.
Після вильоту та аварії Логана Сарджента виїхала машина безпеки, яка змінила ситуацію в лідерській групі. Макс Ферстаппен вийшов на першу позицію, яку зміг зберегти за підсумками гонки.
Зазначимо, що дуже невдалий старт продемонструвала команда Феррарі, яка після провальної кваліфікації допустила стратегічні помилки та зняла обох своїх пілотів з дистанції.
Невдало відзначився і напарник Ферстаппена Серхіо Перес, який через помилку пошкодив заднє антикрило і також зійшов з траси.
Аварія Карлоса Сайнца та Александра Албона призвела до другого сейфті кару, яким скористалися пілоти Мерседеса. Джордж Рассел та Льюїс Гамільтон змогли обійти Оскара Піастрі, однак друге місце залишилося за Ландо Норрісом.
Результати Гран-прі Канади
- Макс Ферстаппен (Ред Булл)
- Джордж Расселл (Мерседес) +3,879
- Ландо Норріс (Макларен) +4,317
- Льюїс Гамільтон (Мерседес) +4,915
- Оскар Піастрі (Макларен) +10,199
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін) +17,510
- Ленс Стролл (Астон Мартін) +23,625
- Даніель Ріккардо (РБ) +28,672
- П'єр Гаслі (Альпін) +30,021
- Естебан Окон (Альпін) +30,313
- Ніко Гюлькенберг (Хаас) +30,824
- Кевін Магнуссен (Хаас) +31,253
- Вальттері Боттас (Заубер) +40,487
- Юкі Цунода (РБ) +52,694
- Чжоу Гуанью (Заубер) +1 коло
Не фінішували
- Карлос Сайнс (Феррарі)
- Александр Албон (Вільямс)
- Серхіо Перес (Ред Булл)
- Шарль Леклер (Феррарі)
- Логан Сарджент (Вільямс)
Особистий залік пілотів
- (1). Макс Ферстаппен (Ред Булл) - 194 очок
- (2). Шарль Леклер (Феррарі) - 138
- (3). Ландо Норріс (Макларен) - 131
- (4). Карлос Сайнс (Феррарі) - 108
- (5). Серхіо Перес (Ред Булл) - 107
- (6). Оскар Піастрі (Макларен) - 81
- (7). Джордж Расселл (Мерседес) - 69
- (8). Льюїс Гамільтон (Мерседес) - 55
- (9). Фернандо Алонсо (Астон Мартін) - 41
- (10). Юкі Цунода (РБ) - 19
- (11). Ланс Стролл (Астон Мартін) - 17
- (14). Данієль Ріккардо (РБ) - 9
- (12). Олівер Берман (Феррарі) - 6
- (13). Ніко Гюлькенберг (Хаас) - 6
- (18). П'єр Гаслі (Альпін) - 3
- (17). Александр Албон (Вільмас) - 2
- (16). Естебан Окон (Альпін) - 2
- (17). Кевін Магнуссен (Хаас) - 1
- (19). Чжоу Гуанью (Заубер) - 0
- (20). Вальттері Боттас (Заубер) - 0
- (21). Логан Сарджент (Вільямс) - 0
Кубок конструкторів
- (1). Ред Булл - 301 очко
- (2). Феррарі - 252
- (3). Макларен - 212
- (4). Мерседес - 123
- (5). Астон Мартін - 58
- (6). РБ - 28
- (7). Хаас - 7
- (9). Альпін - 5
- (8). Вільямс - 2
- (10). Заубер - 0
Наступний етап відбудеться в Іспанії. Гонка запланована на 23 червня.