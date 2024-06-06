Сайнс невдовзі оголосить про підписання контракту з Вільямс

Пілот Феррарі Карлос Сайнс, у якого завершується контракт у 2025 році, підписав договір з Вільямс.

Про це повідомляє The Objective.

Зазначається, що про це стане відомо перед домашнім Гран-прі Формули-1 в Іспанії. У команду приходить багато грошей і персоналу. Тому багато експертів очікують на повернення команди в топ, як це нещодавно сталося з Макларен.

Нагадаємо, що з 2025-го до Феррарі приєднається 7-разовий чемпіон світу Льюїс Гамільтон, який наразі виступає за Мерседес.