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Сайнс невдовзі оголосить про підписання контракту з Вільямс

Микола Дендак — 6 червня, 21:02
Сайнс невдовзі оголосить про підписання контракту з Вільямс

Пілот Феррарі Карлос Сайнс, у якого завершується контракт у 2025 році, підписав договір з Вільямс.

Про це повідомляє The Objective.

Зазначається, що про це стане відомо перед домашнім Гран-прі Формули-1 в Іспанії. У команду приходить багато грошей і персоналу. Тому багато експертів очікують на повернення команди в топ, як це нещодавно сталося з Макларен.

Нагадаємо, що з 2025-го до Феррарі приєднається 7-разовий чемпіон світу Льюїс Гамільтон, який наразі виступає за Мерседес.

Ferrari Williams Формула 1 Карлос Сайнс

Карлос Сайнс

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