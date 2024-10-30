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Норріс: Сподіваюся, Ферстаппен хоче боротися чесно

Андрій Яросименко — 30 жовтня, 15:10
Норріс: Сподіваюся, Ферстаппен хоче боротися чесно
Болід Ландо Норріса
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Британський пілот Формули-1 команди Макларен Ландо Норріс сподівається на чесну боротьбу за чемпіонський титул з Максом Ферстаппеном.

Його слова передає RacingNews365.

"Я завжди боровся чесно. Я такий, який я є. Можливо, іноді я програвав, тому що діяв занадто чесно і недостатньо агресивно. Мені потрібно знайти кращий баланс у цьому. Це ті речі, які, як я вже казав, мені потрібно змінити після Остіна і протягом цього року.

Я роблю все, що можу, і їжджу чесно. Якщо Макс цього не зробить, то все піде так, як пішло в Мексиці. Але я думаю, що Макс хоче змагатися чесно, і я сподіваюся, що так і буде. Думаю, він теж насолоджується такими моментами, коли йде чесна боротьба", – сказав Норріс.

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Уже 3 листопада відбудеться перша з чотирьох завершальних гонок цього сезону Формули-1. 21-й етап Ф-1 відбудеться на автодромі імені Жозе Карлуса Пачі (Інтерлагус), що розташовується у Сан-Паулу, Бразилія.

Наразі Ферстаппен випереджає Норріса на 47 очок у загальному заліку пілотів. У Кубку конструкторів Макларен та Феррарі обійшли Ред Булл.

Макларен Макс Ферстаппен Формула 1 Ландо Норріс Ред Булл

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