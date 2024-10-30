Норріс: Сподіваюся, Ферстаппен хоче боротися чесно

Британський пілот Формули-1 команди Макларен Ландо Норріс сподівається на чесну боротьбу за чемпіонський титул з Максом Ферстаппеном.

Його слова передає RacingNews365.

"Я завжди боровся чесно. Я такий, який я є. Можливо, іноді я програвав, тому що діяв занадто чесно і недостатньо агресивно. Мені потрібно знайти кращий баланс у цьому. Це ті речі, які, як я вже казав, мені потрібно змінити після Остіна і протягом цього року.

Я роблю все, що можу, і їжджу чесно. Якщо Макс цього не зробить, то все піде так, як пішло в Мексиці. Але я думаю, що Макс хоче змагатися чесно, і я сподіваюся, що так і буде. Думаю, він теж насолоджується такими моментами, коли йде чесна боротьба", – сказав Норріс.