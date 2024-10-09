Норріс: Коли я одягаю шолом, то всіх ненавиджу
Пілот Формули-1 команди Макларен Ландо Норріс розповів про суперництво та дружбу з Максом Ферстаппеном.
Його слова передає Nytimes.
"Як тільки я одягаю шолом, я всіх ненавиджу. Це не змінюється. Багато людей думають, що якщо я з кимось тут ладнаю, або, не знаю, просто граю з кимось у гру, то ми найкращі друзі в житті, незалежно від того, чим ми займаємося. Це просто нісенітниця.
Ми робимо ці речі. У нас схожі інтереси. І мені подобається Макс як людина, я думаю, що він дуже щирий хлопець. Але це нічого не змінює, коли я на трасі.
Я думаю, що люди, з якими ти більше ладнаєш за межами траси, є тими, кого ти хочеш перемогти, а це протилежна думка багатьом людям", – сказав Норріс.
Нагадаємо, наразі Формула-1 перебуває на осінній паузі після Гран-прі Сінгапуру, де перемогу здобув Норріс. Завдяки цьому він скоротив відставання від Ферстаппена з Ред Булл до 52 очок у загальному заліку пілотів.
Наступним етапом стане Гран-прі США в Остіні, яке розпочнеться практиками 18 жовтня.