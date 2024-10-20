Норріс висловився про кваліфікацію Гран-прі США: Я виклався на повну

Пілот Макларен Ландо Норріс підсумував результати кваліфікації Гран-прі США.

Його слова передає RacingNews365.

"Я виклався на повну. Ми відставали весь вікенд і не могли встигати за темпом Ред Булл і Феррарі, тому я повинен був витягнути максимум. На щастя, я зміг це зробити, проїхавши дуже гарне коло, тож це чудовий спосіб розпочати гонку.

Америк – дійсно одна з тих трас, де ти думаєш: Боже, як тут швидко і як тут круто. Це дає дійсно хороші відчуття. Вона дуже гнучка, але така швидка, що завжди викликає посмішку. Це важкий вікенд для нас, але ми змогли його добре провести", – сказав Норріс.