Норріс: Намагаюся працювати від гонки до гонки
Пілот Макларен Ландо Норріс не відчуває додаткового тиску через потенційну перемогу у чемпіонаті Формули-1.
Цитує пілота The Athletic.
"Я не відчуваю, що зараз виходжу на трек, наприклад: "О Боже, я повинен це зробити, тому що я борюся за чемпіонство". Чесно кажучи, я про це зовсім не думаю.
Через те, що час від часу ми змушені приймати правильні рішення, ми знаємо, що певні рішення, можливо, мають більше значення або можуть мати більше значення.
Я намагаюся не думати про велику картину. Я просто працюю від гонки до гонки, я зосереджений на тому, що потрібно зробити завтра, потім у суботу, потім у неділю", – сказав Норріс.
Нагадаємо, наразі Формула-1 перебуває на осінній паузі після Гран-прі Сінгапуру, де перемогу здобув пілот Макларен Ландо Норріс. Завдяки цьому він скоротив відставання від Макса Ферстаппена з Ред Булл до 52 очок у загальному заліку пілотів.
Наступним етапом стане Гран-прі США в Остіні, яке розпочнеться практиками 18 жовтня.