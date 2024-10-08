Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Автоспорт

Норріс: Намагаюся працювати від гонки до гонки

Олександр Булава — 8 жовтня, 16:23
Норріс: Намагаюся працювати від гонки до гонки
Getty Images

Пілот Макларен Ландо Норріс не відчуває додаткового тиску через потенційну перемогу у чемпіонаті Формули-1.

Цитує пілота The Athletic.

"Я не відчуваю, що зараз виходжу на трек, наприклад: "О Боже, я повинен це зробити, тому що я борюся за чемпіонство". Чесно кажучи, я про це зовсім не думаю.

Через те, що час від часу ми змушені приймати правильні рішення, ми знаємо, що певні рішення, можливо, мають більше значення або можуть мати більше значення.

Я намагаюся не думати про велику картину. Я просто працюю від гонки до гонки, я зосереджений на тому, що потрібно зробити завтра, потім у суботу, потім у неділю", – сказав Норріс.

Нагадаємо, наразі Формула-1 перебуває на осінній паузі після Гран-прі Сінгапуру, де перемогу здобув пілот Макларен Ландо Норріс. Завдяки цьому він скоротив відставання від Макса Ферстаппена з Ред Булл до 52 очок у загальному заліку пілотів.

Наступним етапом стане Гран-прі США в Остіні, яке розпочнеться практиками 18 жовтня.

Макларен Формула 1 Ландо Норріс

Ландо Норріс

Марко назвав головні переваги Макларен над Ред Булл
Гілл назвав фаворитів на титул чемпіона Формули-1 на наступні роки
Норріс скоротив відставання від Ферстаппена у загальному заліку пілотів після Гран-прі Сінгапуру
Норріс впевнено виграв Гран-прі Сінгапуру та наблизився до Ферстаппена в загальному заліку
Норріс переміг у кваліфікації Гран-прі Сінгапуру-2024

Останні новини