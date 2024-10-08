Норріс: Намагаюся працювати від гонки до гонки

Пілот Макларен Ландо Норріс не відчуває додаткового тиску через потенційну перемогу у чемпіонаті Формули-1.

Цитує пілота The Athletic.

"Я не відчуваю, що зараз виходжу на трек, наприклад: "О Боже, я повинен це зробити, тому що я борюся за чемпіонство". Чесно кажучи, я про це зовсім не думаю.

Через те, що час від часу ми змушені приймати правильні рішення, ми знаємо, що певні рішення, можливо, мають більше значення або можуть мати більше значення.

Я намагаюся не думати про велику картину. Я просто працюю від гонки до гонки, я зосереджений на тому, що потрібно зробити завтра, потім у суботу, потім у неділю", – сказав Норріс.