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Домашній тріумф Баньяї: пілот Дукаті виграв Гран-прі Італії

Станіслав Лисак — 2 червня, 15:48
Домашній тріумф Баньяї: пілот Дукаті виграв Гран-прі Італії

Італійський гонщик Дукаті Франческо Баньяя здобув перемогу на сьомому етапі мотоперегонів MotoGP, який відбувся в італійському Муджелло.

Баньяя, який напередодні виграв свій перший спринт у сезоні, стартував з п'ятої позиції, але швидко вийшов у лідери та зберіг свою перевагу.

Другим став Енеа Бастіаніні, який зумів на останніх колах обійти Марка Маркеста та Хорхе Мартіна. Лідер чемпіонату фінішував на третій позицїі.

MotoGP — Гран-прі Італії
7-й етап, 2 червня

  1. Франческо Баньяя (Дукаті)
  2. Енеа Бастіаніні (Дукаті)
  3. Хорхе Мартін (Дукаті)
  4. Марк Маркес (Дукаті)
  5. Пабло Акоста (КТМ)
  6. Франко Морбіделлі (Дукаті)
  7. Фабіо Ді Джаннантоніо (Дукаті)
  8. Маверік Віньялес (Апріліа)
  9. Алекс Маркес (Дукаті)
  10. Бред Біндер (КТМ)

Наступний етап MotoGP відбудеться в Нідерландах. Гонка запланована на 30 червня. Початок — о 15:00 за київським часом.

MotoGP Франческо Баньяя Дукаті Леново Тім

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