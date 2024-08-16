Ферстаппен пояснив, чому Алонсо здобув мало чемпіонських титулів

Чемпіон останніх трьох сезонів Формули-1 Макс Ферстаппен вважає, що у Фернандо Алонсо могло бути більше титулів, якби іспанцю щастило з вибором команд.

Про це нідерландський гонщик заявив у коментарі для f1technical.net.

"У Алонсо зараз могло бути вісім титулів, якби в кар'єрі йому трохи більше щастило з вибором команд. Отже, ні, кількість титулів не має значення.

Я вважаю Алонсо одним із найкращих гонщиків в історії Ф-1. Бо куди б він не приходив, він завжди був дуже швидким. Щоб вигравати перегони тобі потрібна хороша машина. На жаль, у Фернандо така машина була далеко не завжди.

Але Фернандо – справжній боєць. А ще він дуже різнобічний гонщик, здатний керувати найрізноманітнішою технікою — Формула-1, Дакар, гонки на витривалість. Він завжди був швидким, у всіх дисциплінах. На таке здатні небагато гонщиків", – розповів Ферстаппен.