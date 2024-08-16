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Алонсо: Астон Мартін хоче боротися за перемоги

Руслан Травкін — 16 серпня, 10:44
Алонсо: Астон Мартін хоче боротися за перемоги
Фернандо Алонсо
Getty images

Іспанський гонщик Фернандо Алонсо прокоментував результати команди Астон Мартін. Він зізнався, що на наступні сезони колектив має амбітні плани.

Його слова цитує портал motorsportweek.com.

"Ми хочемо стати чемпіонами. Ми хочемо бути конкурентоспроможними наступного року, а також спробуємо скористатися великим шансом 2026 року.

Зараз не час засмучуватися та відчувати розчарування. Потрібно насолоджуватись процесом і намагатися знову стати по-справжньому великою командою", – розповів Алонсо.

Варто відмітити, що у сезоні 2023 року Фернандо 9 разів підіймався на подіум. Цього сезону його результати погіршилися. Алонсо за 14 Гран-прі набрав лише 49 балів.

Раніше іспанський пілот поділився очікуваннями від приходу Кіліана Мбаппе до мадридського Реала.

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