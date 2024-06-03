Мартін приєднається до Aprilia в сезоні MotoGP-2025

Лідер поточного сезону MotoGP Хорхе Мартін з Дукаті наступного року буде виступати за Aprilia.

Про це йдеться на сайті команди.

Гонщик підписав довготривалий контракт з Aprilia Racing, який набере чинності у 2025 році.

"Шлях нестримного зростання Хорхе є сходинкою для досягнення мети, яку ми всі прагнемо в Aprilia Racing", — прокоментував підписання контракту генеральний директор команди Массімо Рівола.

Напередодні Франческо Баньяя здобув перемогу на сьомому етапі мотоперегонів MotoGP, який відбувся в італійському Муджелло. Мартін фінішував третім та зберіг лідерство в особистому заліку.