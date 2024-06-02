Домашній тріумф Баньяї: пілот Дукаті виграв Гран-прі Італії
Італійський гонщик Дукаті Франческо Баньяя здобув перемогу на сьомому етапі мотоперегонів MotoGP, який відбувся в італійському Муджелло.
Баньяя, який напередодні виграв свій перший спринт у сезоні, стартував з п'ятої позиції, але швидко вийшов у лідери та зберіг свою перевагу.
Другим став Енеа Бастіаніні, який зумів на останніх колах обійти Марка Маркеста та Хорхе Мартіна. Лідер чемпіонату фінішував на третій позицїі.
MotoGP — Гран-прі Італії
7-й етап, 2 червня
- Франческо Баньяя (Дукаті) — 23 кола
- Енеа Бастіаніні (Дукаті) +0,799
- Хорхе Мартін (Дукаті) +0,924
- Марк Маркес (Дукаті) +2,064
- Пабло Акоста (КТМ) +7,501
- Франко Морбіделлі (Дукаті) +9,890
- Фабіо Ді Джаннантоніо (Дукаті) +10,076
- Маверік Віньялес (Апріліа) +11,683
- Алекс Маркес (Дукаті) +13,535
- Бред Біндер (КТМ) +15,901
Особистий залік
Наступний етап MotoGP відбудеться в Нідерландах. Гонка запланована на 30 червня. Початок — о 15:00 за київським часом.