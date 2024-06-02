Домашній тріумф Баньяї: пілот Дукаті виграв Гран-прі Італії

Італійський гонщик Дукаті Франческо Баньяя здобув перемогу на сьомому етапі мотоперегонів MotoGP, який відбувся в італійському Муджелло.

Баньяя, який напередодні виграв свій перший спринт у сезоні, стартував з п'ятої позиції, але швидко вийшов у лідери та зберіг свою перевагу.

Другим став Енеа Бастіаніні, який зумів на останніх колах обійти Марка Маркеста та Хорхе Мартіна. Лідер чемпіонату фінішував на третій позицїі.

MotoGP — Гран-прі Італії

7-й етап, 2 червня

Франческо Баньяя (Дукаті) — 23 кола Енеа Бастіаніні (Дукаті) +0,799 Хорхе Мартін (Дукаті) +0,924 Марк Маркес (Дукаті) +2,064 Пабло Акоста (КТМ) +7,501 Франко Морбіделлі (Дукаті) +9,890 Фабіо Ді Джаннантоніо (Дукаті) +10,076 Маверік Віньялес (Апріліа) +11,683 Алекс Маркес (Дукаті) +13,535 Бред Біндер (КТМ) +15,901

Особистий залік

Наступний етап MotoGP відбудеться в Нідерландах. Гонка запланована на 30 червня. Початок — о 15:00 за київським часом.