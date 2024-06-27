Астон Мартін продовжив контракт зі Строллом
Команда Формули-1 Астон Мартін продовжила контракт із канадським пілотом Ленсом Строллом.
Про це повідомила пресслужба британської команди.
Нова угода розрахована до кінця 2025 року.
Стролл виступає за Астон Мартін з 2019 року (до 2021-го команда мала назву Racing Point, але потім відбувся ребрендинг). За цей час гонщик не здобув жодної перемоги, двічі підіймався на подіум та 1 раз виграв кваліфікацію.
Зазначимо, що власником британської команди є батько пілота, Лоуренс Стролл.