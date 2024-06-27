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Астон Мартін продовжив контракт зі Строллом

Владислав Уткін — 27 червня, 13:23
Астон Мартін продовжив контракт зі Строллом

Команда Формули-1 Астон Мартін продовжила контракт із канадським пілотом Ленсом Строллом.

Про це повідомила пресслужба британської команди.

Нова угода розрахована до кінця 2025 року.

Стролл виступає за Астон Мартін з 2019 року (до 2021-го команда мала назву Racing Point, але потім відбувся ребрендинг). За цей час гонщик не здобув жодної перемоги, двічі підіймався на подіум та 1 раз виграв кваліфікацію.

Зазначимо, що власником британської команди є батько пілота, Лоуренс Стролл.

Астон Мартін Стролл Формула 1

Астон Мартін

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