Астон Мартін продовжив контракт зі Строллом

Команда Формули-1 Астон Мартін продовжила контракт із канадським пілотом Ленсом Строллом.

Про це повідомила пресслужба британської команди.

Нова угода розрахована до кінця 2025 року.

Lance Stroll 🤝 Aston Martin Aramco



2025 and beyond. — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) June 27, 2024

Стролл виступає за Астон Мартін з 2019 року (до 2021-го команда мала назву Racing Point, але потім відбувся ребрендинг). За цей час гонщик не здобув жодної перемоги, двічі підіймався на подіум та 1 раз виграв кваліфікацію.

Зазначимо, що власником британської команди є батько пілота, Лоуренс Стролл.