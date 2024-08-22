Норріс оцінив шанси стати чемпіоном Формули-1

Пілот Макларена Ландо Норріс оцінив власні шанси обійти Макса Ферстаппена до кінця сезону-2026 та стати чемпіоном Формули-1.

Його слова цитує Motorsportweek.

"Я борюся за чемпіонський титул, так що я, зрозуміло, не задоволений, якщо не зможу виступати на рівні, необхідному для того, щоб перемогти Макса Ферстаппена, а також інших гонщиків, яких треба перемагати.

Я, як і раніше, вважаю, що в цілому непогано проводжу цей сезон, але при цьому ми мали занадто багато помилок і занадто багато втрачених очок. А якщо ми хочемо боротися за перемогу у чемпіонаті, боротися з такими гонщиками, як Макс – це не той рівень, на якому ми маємо виступати.



Я намагався вивчати багато речей, працювати над слабкими сторонами, і я став набагато сильнішим", — зізнався Норріс.