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Норріс оцінив шанси стати чемпіоном Формули-1

Руслан Травкін — 22 серпня, 20:25
Норріс оцінив шанси стати чемпіоном Формули-1
Макс Ферстаппен та Ландо Норріс
Getty images

Пілот Макларена Ландо Норріс оцінив власні шанси обійти Макса Ферстаппена до кінця сезону-2026 та стати чемпіоном Формули-1.

Його слова цитує Motorsportweek.

"Я борюся за чемпіонський титул, так що я, зрозуміло, не задоволений, якщо не зможу виступати на рівні, необхідному для того, щоб перемогти Макса Ферстаппена, а також інших гонщиків, яких треба перемагати.

Я, як і раніше, вважаю, що в цілому непогано проводжу цей сезон, але при цьому ми мали занадто багато помилок і занадто багато втрачених очок. А якщо ми хочемо боротися за перемогу у чемпіонаті, боротися з такими гонщиками, як Макс – це не той рівень, на якому ми маємо виступати.

Я намагався вивчати багато речей, працювати над слабкими сторонами, і я став набагато сильнішим", — зізнався Норріс.

Ландо зараз посідає друге місце у особистому заліку пілотів. Британець набрав за 14 Гран-прі 199 очок. Ферстаппен з показником у 277 балів лідирує.

Нагадаємо, що Ред Булл активно шукає нового напарника для Макса, оскільки незадоволені результатами Серхіо Переса.

Макларен Макс Ферстаппен Формула 1 Ландо Норріс

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