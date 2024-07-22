Норріс: Кожна гонка важлива

Пілот Макларен Ландо Норріс вважає кожну гонку надто важливою, щоб поступатися місцем у топі.

Його слова передає Skysports.

"Кожна кваліфікація важлива і кожна гонка важлива, тож це не те, що я раптом відчув потребу зробити це і довести свою правоту. Це не так.

Кожного разу ми намагаємося максимізувати кожне місце, кожне очко. Чим більше ми пробуємо наздогнати та обійти Макса, чим більше ми як команда можемо отримати від Ред Булл та інших конструкторів, тим краще.

Тож немає сенсу чи акценту на спробах перемогти когось, чи щось, ми просто виходимо і робимо те, що ми робимо, тому що ми робимо хорошу роботу", — сказав гонщик.