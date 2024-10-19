Норріс розчарований результатами спринт-кваліфікації Гран-прі США

Пілот команди Макларен Ландо Норріс незадоволений своїм результатом на спринт-кваліфікації Гран-прі США в Остіні.

Його слова передає RacingNews365.

"Все пройшло не дуже добре, четвертий результат, тож не найкращий день. Чесно кажучи, я весь день боровся з налаштуваннями та балансом. В якомусь сенсі я задоволений четвертим місцем, тому що мені здавалося, що могло бути набагато гірше. Моє коло було жахливим. Могло бути гірше, могло бути краще, я приймаю це. Мій план – піднятися вище, але я не маю уявлення, наскільки це можливо", – сказав Норріс.

Нагадаємо, спринт, за який нараховуватимуться очки восьми найкращим пілотам (переможець здобуде 8 залікових балів, а восьмий гонщик – 1) відбудеться сьогодні, 19 жовтня. Початок – о 21:00 за київським часом.

Головна гонка цього вікенду запланована на неділю, 20 жовтня. Початок – о 22:00 за Києвом.