Норріс — про Гран-прі Великої Британії: Дві помилки коштували нам перемоги

Пілот Макларен Ландо Норріс вважає, що дві помилки команди коштували їм перемоги на дванадцятому етапі Формули-1 — Гран-прі Великої Британії.

Слова гонщика передає Motosport.

"Навіть якби я провів ідеальне коло, наше рішення виїхати на софтах було неправильним, і я думаю, що Льюїс все одно виграв би, незважаючи ні на що. Два дзвінки з нашого боку коштували нам сьогодні всього, тому, особливо тут, це дуже розчаровує.

Коли траса була абсолютно сухою, Мерседес були набагато швидшими. На вологій трасі, можливо, ми виглядали трохи краще. Нам є над чим працювати. Але дуже прикро, що кілька разів у цьому сезоні ми відмовлялися від того, що повинно було бути нашим. Так багато речей йшло добре, і ми викинули їх на фінальному етапі", — сказав Норріс.

Нагадаємо, нещодавно британець Льюїс Гамільтон здобув перемогу на Гран-прі Великої Британії. Другим фінішував гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен, Ландо Норріс приїхав третім.