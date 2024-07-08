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Норріс — про Гран-прі Великої Британії: Дві помилки коштували нам перемоги

Андрій Яросименко — 8 липня, 07:17
Норріс — про Гран-прі Великої Британії: Дві помилки коштували нам перемоги

Пілот Макларен Ландо Норріс вважає, що дві помилки команди коштували їм перемоги на дванадцятому етапі Формули-1 — Гран-прі Великої Британії.

Слова гонщика передає Motosport.

"Навіть якби я провів ідеальне коло, наше рішення виїхати на софтах було неправильним, і я думаю, що Льюїс все одно виграв би, незважаючи ні на що. Два дзвінки з нашого боку коштували нам сьогодні всього, тому, особливо тут, це дуже розчаровує.
Коли траса була абсолютно сухою, Мерседес були набагато швидшими. На вологій трасі, можливо, ми виглядали трохи краще. Нам є над чим працювати. Але дуже прикро, що кілька разів у цьому сезоні ми відмовлялися від того, що повинно було бути нашим. Так багато речей йшло добре, і ми викинули їх на фінальному етапі", — сказав Норріс.

Нагадаємо, нещодавно британець Льюїс Гамільтон здобув перемогу на Гран-прі Великої Британії. Другим фінішував гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен, Ландо Норріс приїхав третім.

Гран-прі Великобританії Макларен Формула 1 Ландо Норріс

Ландо Норріс

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