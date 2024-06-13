Хорнер натякнув, що Ріккардо може покинути РБ
Керівник команди Формули 1 Ред Булл Крістіан Хорнер натякнув про те, що Данієль Ріккардо може покинути РБ.
Британський менеджер дав інтерв'ю Sky Sports.
"Часу ще багато. У нас є Даніель, пілот із великим досвідом, і не можна ігнорувати той факт, що його досвід, безумовно, допоміг Юкі - йдеться про деякі інженерні напрямки, які, думаю, дуже допомогли в той момент.
У нас є чудові таланти у Формулі-2, є Ісак Хаджар, який стукає у двері. Ріккардо потрібно наполегливо працювати, щоб зберегти місце, якщо він цього бажає.
І є Ліам Лоусон - ще один повноцінний член команди. Він рветься в бій, приклеєний до нас у кожній сесії. І ми знаємо, на що він здатен. Тож на актуальних гонщиків завжди чиниться тиск", — сказав Хорнер.
Зазначимо, що Ріккардо посідає 12 місце у заліку пілотів Формули-1 поточного сезону.
На останньому Гран-прі Канади Данієль завершив перегони 8-м та вдруге у цьому сезоні набрав очки після гонки в Маямі.