Хорнер натякнув, що Ріккардо може покинути РБ

Керівник команди Формули 1 Ред Булл Крістіан Хорнер натякнув про те, що Данієль Ріккардо може покинути РБ.

Британський менеджер дав інтерв'ю Sky Sports.

"Часу ще багато. У нас є Даніель, пілот із великим досвідом, і не можна ігнорувати той факт, що його досвід, безумовно, допоміг Юкі - йдеться про деякі інженерні напрямки, які, думаю, дуже допомогли в той момент.

У нас є чудові таланти у Формулі-2, є Ісак Хаджар, який стукає у двері. Ріккардо потрібно наполегливо працювати, щоб зберегти місце, якщо він цього бажає.

І є Ліам Лоусон - ще один повноцінний член команди. Він рветься в бій, приклеєний до нас у кожній сесії. І ми знаємо, на що він здатен. Тож на актуальних гонщиків завжди чиниться тиск", — сказав Хорнер.