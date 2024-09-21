Майбутнє Ріккардо в РБ: Марко та Баєр відповіли на запитання щодо австралійця

Радник команди Ред Булл Гельмут Марко дав коментар з приводу чуток про відхід Даніеля Ріккардо з РБ.

Його слова передає Racingnews365.

Фахівця запитали, чи стане Гран-прі Сінгапуру останньою гонкою австралійця у сезоні-2024. Він дав загадкову відповідь.

"Ми оголосимо рішення після Гран-прі Сінгапуру. У Формулі-1 ніколи не буває гарантій", – сказав Марко.

Сам гонщик також відповів на це запитання. Його відповідь була не менш загадковою, але мала трохи більше деталей.

"Я не думаю, що це моє останнє Гран-прі, але я не збираюся грати тут адвоката. Ми знаємо, як працює цей спорт. Так було до цього, що люди не закінчували сезон, тому в цьому немає нічого нового", – сказав Ріккардо.

Генеральний директор РБ, Пітер Баєр дав більш вичерпну відповідь за запитання щодо майбутнього 35-річного гонщика у команді.

"У нас були різні дедлайни та дискусії протягом року. І спочатку ми вирішили подумати про остаточне рішення щодо пар водіїв на 2025 рік під час літніх канікул. Зрештою, ми намагалися виграти ще трохи часу для обох команд.

Це велике, стратегічне рішення, хто куди поїде, і Сінгапур – це, безумовно, новий момент. Після етапу будуть переговори про 2025 рік, а також про інші варіанти. Це буде вирішено в найближчі декілька днів", – підсумував Баєр.

Зазначимо, що головним претендентом на місце в команді є 22-річний новозеландський пілот Ліам Лоусон, який є резервним пілотом Ред Булл.

Нагадаємо, чутки про відхід Ріккардо ширяться вже давно. У червні 2024 року керівник Ред Булл Крістіан Хорнер натякнув про те, що австралієць може покинути РБ. Наразі він посідає 14 місце в особистому заліку пілотів, маючи в активі 12 очок. Його найкращим результатом є 8 позиція на Гран-прі Канади.