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Знаємо, що він незадоволений, – Марко прокоментував реакцію Ферстаппена на заміну Лоусона на Цуноду

Володимир Максименко — 29 березня 2025, 10:25
Знаємо, що він незадоволений, – Марко прокоментував реакцію Ферстаппена на заміну Лоусона на Цуноду
Макс Ферстаппен
PlanetF1

Радник Ред Булл Гельмут Марко визнав, що Макс Ферстаппен незадоволений заміною Ліама Лоусона на Юкі Цуноду.

Слова функціонера наводить Talksport.

"Ми знаємо, що Макс незадоволений. Але нам потрібно дві машини, які їдуть попереду. Не тільки для Кубку конструкторів, а й для того, щоб допомогти йому знову виграти сезон Формули-1.

Ми повинні використати форму та досвід Юкі. Ось що насправді має значення. І має бути важливим для Макса", – розповів Марко.

Таким чином, Гельмту відреагував не тільки на чутки у ЗМІ щодо реакції Ферстаппена, а й на його вподобайки постам у соцмережах на підтримку Лоусона, де Ред Булл звинувачували у цькуванні Ліама.

Нагадаємо, "бики" прийняли рішення замінити Лоусона на Цуноду, починаючи з етапу в Японії, який проходитиме з 4 по 6 квітня.

Ще під час минулого етапу, який проходив у Китаї, Юкі Цунода висловив упевненість у тому, що він готовий до виступів за кермом боліда Ред Булл.

Раніше Ліам Лоусон вперше відреагував на новину про своє пониження назад в Рейсін Буллз, за яких він виступатиме до кінця нинішнього сезону.

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