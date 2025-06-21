Усьому винною аварія: Бондарев не зумів фінішувати в другій гонці Формули-4 в Монці

Український гонщик команди Prema Racing Олександр Бондарев не зумів фінішувати у другій гонці італійської Формули-4 у "храмі швидкості" на автодромі в Монці.

16-річний киянин стартував 13-м після кваліфікації, однак вибув через аварію, що відбулася перед ним у повороті параболіка.

Перемогу здобув інший гонщик Prema Racing, Кіна Накамура-Берта, який випередив Габріеля Гомеса та Себастьяна Велдона.

Нагадаємо, що до цього в першому заїзді був змушений зійти через проблеми з електронікою, до цього він боровся за перше місце, проте наїхав на гравій через що відкотився у кінець пелетону.