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Відтік кадрів продовжується: головний гоночний стратег Ред Булл перейде в Макларен

Андрій Яросименко — 25 вересня, 13:00
Відтік кадрів продовжується: головний гоночний стратег Ред Булл перейде в Макларен
Getty images

Керівник відділу гоночної стратегії команди Формули-1 Ред Булл Вілл Кортні перейде в Макларен.

Про це повідомляє пресслужба команди.

"Ми раді вітати Вілла Кортні в Макларен. Його досвід, професіоналізм і пристрасть роблять його ідеальним кандидатом. На важливому етапі нашого шляху як команди, ми впевнені, що він стане цінним доповненням", – пресслужба.

Фахівець обійматиме посаду спортивного директора і звітуватиме безпосередньо перед гоночним директором Рандіпом Сінгхом. Зазначимо, що раніше в Макларен перебрався Роб Маршалл, який наразі обіймає посаду технічного директора.

Також варто додати, що перехід Кортні не буде швидким, оскільки він має контракт із "червоними биками" до середини 2026 року. Фахівець працює в Ред Булл з 2003 року, він прийшов у команду, коли та ще була Ягуаром.

Нагадаємо, раніше про покидання Ред Булл оголосив головний інженер Едріан Ньюї. З 2025 року він працюватиме в Астон Мартін.

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