Голлівудський актор з’явився на премії Оскар у кросівках від зірки НБА

Цьогорічна церемонія вручення премії Оскар не обійшлася без курйозів. Одним із найбільш обговорюваних моментів став вихід Адама Сендлера, який, як завжди, знехтував дрес-кодом і з’явився на червоній доріжці у звичному спортивному стилі.

Зірковий актор та комік, відомий своєю любов’ю до зручного одягу, розсмішив залу, коли вступив у комічну суперечку з ведучим Конаном О’Браєном, а згодом демонстративно залишив захід.

Але ще до цього глядачі помітили цікавий нюанс у його образі – на ногах у Сендлера були фірмові кросівки Стефена Каррі, зокрема модель Curry 11 "Championship Mindset".

Цей факт не залишився без уваги самого Стефа Каррі. Легендарний баскетболіст Голден Стейт Ворріорз дивився церемонію в прямому ефірі та швидко відреагував у соцмережах. Він опублікував у своїй Instagram-сторіс фото Сендлера з підписом: "Чудовий вибір!"

Нагадаємо, що Стефен Каррі розпочав свою кар'єру з Nike, але у 2013 році підписав контракт із Under Armour на суму 4 мільйони доларів на рік. У 2020-му з’явився окремий бренд Curry Brand, а в 2023 році зірка НБА уклав довічний контракт із Under Armour вартістю 215 мільйонів доларів, що також включає частку в компанії.

Раніше повідомлялося, що Каррі потрапив до десятки найбільш високооплачуваних спортсменів 2024 року. Зірка НБА посів другу сходинку, заробивши 153,8 млн доларів.