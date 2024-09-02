Ферстаппен: Починаючи з Гран-прі Італії для Ред Булл все буде погано

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен вважає, що для команди всі результати Гран-прі будуть поганими, якщо вони не зможуть покращити характеристики своїх болідів.

Його слова передає Sky sports.

"Якщо ми нічого не змінимо в машині, відтепер і до кінця сезону все буде погано. У нас є багато роботи. Зараз ми докладаємо всіх зусиль. Я думаю, що з погляду стратегії ми не оптимізували процес. Деякі машини робили одну зупинку, а ми робили дві зупинки, це погано. Більшу частину гонки ми не могли працювати на повну потужність двигуна через проблему, так що це не допомагає. Загалом, погана гонка, вона була б такою навіть на повній потужності, але так би могли б бути більш конкурентоспроможними", — сказав Макс.

Зазначимо, наразі найближчим переслідувачем Ферстаппена в особистому заліку пілотів є Ландо Норріс із Макларен. У нього 241 очко на противагу 303 у Макса. Після своєї сенсаційної перемоги у Монці в гонку лідерів також активно доєднується Шарль Леклер — 217 очок.

В Кубку конструкторів боротьба ще ближча та напруженіша. Ред Булл очолюють рейтинг та мають 446 очок, а Макларен вже після наступного Гран-прі мають шанси обійти їх — в активі команди 438 балів.