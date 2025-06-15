Феррарі третій рік поспіль виграла гонку 24 години Ле-Мана

Сьогодні, 15 червня, завершилася 93-я в історії гонка 24 години Ле-Мана, яку виграла команда Феррарі AF Corse.

Перемогу здобув болід Феррарі 499Р №83, пілотами якого були Роберт Кубіца, Філ Хенсон та Іфей Є.

Варто зазначити, що для італійської команди ця перемога стала третьою поспіль – вона також ставала кращою в 2023 та 2024 роках.

FERRARI WINS LE MANS FOR THE THIRD YEAR IN A ROW 🏆🏆🏆#LeMans24 pic.twitter.com/6nLhV1eYdP — Autosport (@autosport) June 15, 2025

Машина команди Porsche Penske під номером 6 (Метт Кемпбелл, Кевін Естре, Лауренс Вантор) фінішувала другою. Цікаво, що цей болід був дискваліфікований у кваліфікації на початку тижня і опинився в кінці класу.

Третє місце на подіумі зайняв ще один болід Феррарі №51 (Джеймс Каладо, Антонио Джовінацці, Алессандро П'єр Гвіді). Впритул до нього фінішну лінію перетнула Феррарі №50 (Антоніо Фуоко, Мігель Моліна, Ніклас Нільсен).

Нагадаємо, що сьогодні, 15 червня, у Монреалі відбудеться гонка Формули-1, а саме Гран-прі Канади. Заїзд розпочнеться о 21:00 за київським часом.