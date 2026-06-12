Син Гейба Ньюелла дебютує на 24 годинах Ле-Мана

Старший син Гейба Ньюелла Грей Ньюелл вперше виступить на легендарних змаганнях на витривалість 24 години Ле-Мана.

Грей змагатиметься за команду Heart of Racing Team, за яку виступає від початку своєї гоночної кар'єри. Його напарниками стануть бразилець Едуардо Барікелло та британець Джонні Адам.

Колектив буде виступати за кермом Aston Martin Vantage у класі LMGT3, який є звичайним GT3, але з адаптаціями під трасу Ле-Мана.

Зазначимо, що Грей Ньюелл – професійний автогонщик та старший син Гейба Ньюелла – співзасновника і виконавчого директора ігрової студії та цифрового дистриб'ютора Valve Corporation.

Він змагається на професійному рівні з 2021 року в категоріях GT4, GT3 та GT3-Pro. Цьогорічний сезон WEC став першим для американця. Його команда вже змагалася у 6 годинах Імоли (Італія) та Спа-Франкоршам (Бельгія).

24 години Ле-Мана відбудуться з 13 на 14 червня. Старт запланований на 17:00 за київським часом.

Нагадаємо, що команда чотириразового чемпіона світу Формули-1 Макса Ферстаппена взяла участь, але не змогла дістатися фінішу легедарних 24 годин Нюрбургрингу. Екіпаж зійшов із дистанції через технічні проблеми, хоча більшу частину марафону провів у боротьбі за перемогу.